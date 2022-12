Comune Genova, nuova ordinanza antismog per tutta città

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Il Comune di Genova prepara una nuova ordinanza antismog che dall'area centrale dove è in vigore da oggi si amplierà a tutta la città di Genova. A spiegarlo, a margine della presentazione degli incentivi comunali per la rottamazione, l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente Matteo Campora. "In questi giorni stiamo definendo le ordinanze che riguarderanno tutta Genova (quella in vigore riguarda solo un'area limitata del centro, ndr) perché derivano dalla normativa dell'Unione Europea per il contenimento dell'inquinamento -spiega Campora -. I nuovi limiti riguarderanno sicuramente le euro 1 a benzina e stiamo valutando di arrivare fino all'Euro 3 Diesel. Noi lo facciamo perché vogliamo che tra 4-5 anni ci sia una città in cui si usi di più il trasporto pubblico e dove i mezzi privati siano a basso inquinamento, sono interventi necessari che devono, però, essere affiancati da azioni di sostegno ai cittadini per cambiare i mezzi". Un piano che, per ora, non prevede ancora la 'congestion charge', il pedaggio per entrare in centro città di cui aveva parlato nei giorni scorsi il sindaco, Marco Bucci. "Stiamo approfondendo i dati - conclude Campora - ma è un progetto complesso che necessiterà di tempi più lunghi". (ANSA).