Auto contro palo, aiuto cuoco di Celle muore nel Vercellese

Un automobilista ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 34 nei pressi di Lucedio (Vercelli). Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è schiantata contro un palo in cemento a bordo strada. La corsa del mezzo è terminata a lato della carreggiata. Sull'auto viaggiava anche un ragazzo, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'équipe sanitaria, che ha prestato i primi soccorsi. E' un uomo di 49 di Celle Ligure (Savona) la vittima dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 34 nei pressi di Lucedio (Vercelli). Si chiamava Igor Negri. Il ragazzo rimasto ferito è il figlio di 19 anni. Negri era aiuto cuoco in un ristorante di Celle