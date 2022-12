Samp, Merlyn Partners punta ad aumento capitale

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Sta prendendo forma l'offerta del fondo Usa Merlyn Partners, riconducibile al finanziere romano Alessandro Barnaba, per l'acquisto della Sampdoria, una trattativa avviata grazie all'advisor Lazard. Da quanto filtra, Barnaba, che facilitò il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin, avrebbe proposto di sottoscrivere l'aumento di capitale richiesto dal Cda (Lanna, Romei, Panconi e Bosco) per 30 milioni e che sarà discusso il 14 dicembre nell'assemblea degli azionisti. Inoltre garantirebbe immediatamente anche l'innesto nelle casse della società di altre risorse per dare ossigeno alle finanze del club. Sono questi i due punti chiave a cui aggiungerebbe la richiesta di procedere immediatamente ad un piano strutturato per pianificare il pagamento di tutti i debiti attraverso una procedura che permetta di mettere in sicurezza la Samp rispetto alla situazione finanziaria. Così il fondo di Alessandro Barnaba, proprietario del Lille, ha spinto sull'acceleratore verso l'appuntamento del 14 dicembre: così facendo inizierebbe un percorso per acquisire la proprietà della società ligure. E adesso deve solo aspettare perché bisognerà capire cosa farà la famiglia Ferrero, azionista di maggioranza.

Che può sottoscrivere l'aumento di capitale direttamente e se non dovesse farcela allora dovrebbe permettere l'ingresso ad altri soggetti. Ecco la proposta di Merlyn Partners che dal 1 gennaio metterebbe suoi uomini per effettuare il mercato cercando anche di stringere una collaborazione strettissima con il Lille. Intanto il 22 dicembre c'è la scadenza per i versamenti fiscali e previdenziali rinviati negli ultimi mesi per i club di Serie A e per la Samp si parla proprio di circa 30 milioni che le società sperano di poter rateizzare, come tutte le altre imprese in 5 anni con interessi al 3%. (ANSA).