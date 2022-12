Presepe luminoso Manarola, con caro energia risplende meno

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Una cometa luminosa attraversa il buio fino a far risplendere tutti i personaggi della Natività. Anche quest'anno si è rinnovata a Manarola (La Spezia) la magia del Presepe luminoso di Mario Andreoli, una tradizione che si ripete da 61 anni. Degli "oh" di stupore hanno accolto l'accensione del presepe, questa sera, sempre più ricco di personaggi grazie alla passione del suo creatore, un ex ferroviere di 94 anni, e il lavoro dei volontari. Ad accompagnare l'accensione lo spettacolo pirotecnico e la banda musicale, in piazza autorità rappresentanti Comune, Regione e Parco Nazionale delle Cinque Terre ma soprattutto tanti visitatori. Quest'anno il presepe avrà tempi di accensione più brevi, come spiegato da Fabrizio Andreotti referente dell'associazione che si prende cura dell'installazione: a causa dei costi triplicati dell'energia, rimarrà acceso solo fino a metà gennaio e non più fino a febbraio. Anche le accensioni in notturna saranno limitate entro le 23 circa. (ANSA).