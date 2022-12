Ponente Film Festival: i vincitori di "Liguria in corto"

(ANSA) - BORDIGHERA, 08 DIC - Sono stati i gemelli Di Gerlando, ciascuno con il proprio cortometraggio, ad aggiudicarsi il primo premio ex aequo di "Liguria in corto", il concorso cinematografico inserito all'interno del Ponente International Film festival, la cui 17/ma edizione si è conclusa ieri sera, al Cinema Zeni, di Bordighera. Si tratta di Riccardo Di Gerlando con "Never stop dreaming", poesia per immagini dedicata a tutti i sognatori del mondo e Marco Di Gerlando con "Giovanni", breve e delicata storia su quanto i bambini possano insegnare agli adulti a liberarsi dai pregiudizi. Secondo posto per Elio Esposito con "Il dottore delle bambole", racconto di una tenera amicizia tra un artigiano e una giovane. Al terzo posto: Cesare Romano e Eusel C. Campora con "L'ultimo viaggio del Kon-Tiki" (Premio Miglior documentario), videodiario della spedizione alla scoperta di una parte poco conosciuta e affascinante della costa di ponente. Premio Speciale della Giuria a Studiowiki per "The Perfect Place", La Web Serie di Finale Ligure. La rassegna cinematografica, organizzata dall'associazione culturale onlus La Decima Musa, con il contributo di Mibact e Comune di Bordighera, quest'anno ha avuto come leit motiv: l'uomo, la natura e la terra. (ANSA).