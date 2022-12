Natale: 150 figuranti in corteo aprono mercatino di S.Nicola

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Il corteo in abiti d'epoca, composto da 147 figuranti e 17 gruppi storici, ha aperto il 33esimo Mercatino di San Nicola, l'unico in Italia gestito da una onlus che raccoglie tanti espositori tra botteghe artigiane e associazioni proponendo prodotti di alta qualità e coniugando la tradizione alla solidarietà. Il lcorteo, partito da piazza Matteotti, si è poi snodato lungo le vie del centro arrivando in piazza Piccapietra, sede del mercatino, dove ad accogliere i figuranti c'erano il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, e don Nicolò Anselmi, che lascerà la città dopo la nomina a vescovo di Rimini. Il corteo è stato accompagnato da uno spettacolo pirotecnico senza precedenti tra musica, sbandieramenti.

Cresce anche il numero di associazioni presenti, ben 120, record assoluto per il Mercatino, e il numero di espositori: tra i 70 stand ci sarà spazio per nuovi artigiani, curiose attività (tra cui l'animazione per bambini a tema "cartoni animati") e antichi mestieri, dal ceramista all'impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. (ANSA).