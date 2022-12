In 20 mila in piazza a Genova per accensione albero di Natale

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - In uno spettacolo di luci che ha coperto la facciata del palazzo della Regione è stato acceso l'albero di Natale, arrivato quest'anno da Ponte di Legno (Brescia). Circa 20 mila le persone che si sono radunate in piazza De Ferrari per partecipare all'evento che ha dato inizio al periodo natalizio in città. Sul palco per gli auguri ai genovesi e ai liguri il sindaco Marco Bucci, il presidente della Liguria Giovanni Toti e il viceministro alle Infrastrutture il genovese Edoardo Rixi. Sotto l'albero la slitta futuribile di Babbo Natale, che il Comune farà girare per tutta la città. Sul palco un coro gospel che ha animato la piazza insieme a artisti di strada, acrobati sui trampoli, elfi e fate, Babbo Natale. Il sindaco e il governatore si sono prestati per numerosi selfie con i cittadini che hanno gustato anche degustazioni di dolci tipici e apprezzato le animazioni per i bambini.

"Stiamo entrando nel vivo delle festività natalizie - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che ci porteranno al Capodanno con il grande concerto trasmesso in diretta da Mediaset. I riti del Natale si moltiplicano in tutti i nostri borghi e città. Credo che le persone abbiano voglia di tornare a vivere. Sarà senz'altro un buon Natale" In piazza presenti assessori comunali, regionali e l'onorevole Ilaria Cavo "L'accensione dell'albero di fatto dà inizio alle festività natalizie e racchiude in sè un po' di magia del Natale - spiega il sindaco di Genova Marco Bucci -. Un appuntamento attesissimo dai genovesi che quest'anno si inserisce all'interno di un fitto calendario di iniziative dedicate al Natale. Genova ha ottenuto il titolo di European of Christmas 2022 riconoscimento che ci rende estremamente orgogliosi e che renderà questo Natale ancora più speciale. (ANSA).