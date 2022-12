Bucci, 'Il 2023 porti apertura dei cantieri per infrastrutture'

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - "Per i genovesi mi aspetto che il 2023 porti la partenza dei cantieri di tutte le infrastrutture che dobbiamo costruire per far sì che vengano inaugurate il più in fretta possibile e tutti possano godere di una grande città internazionale ai vertici del vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci a margine dell'inaugurazione del presepe in Regione facendo gli auguri ai genovesi. Il primo cittadino ha fatto anche un altro augurio: "Ci auguriamo per il 2023 che finisca la guerra in Ucraina e che finisca la crisi energetica". (ANSA).