Allarme truffe a Genova ma "nonni" sventano colpi

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - È ancora allarme truffe agli anziani a Genova che però riescono a mettere in fuga i malfattori. Solo in un caso il raggiro è andato a segno. Il primo colpo è di ieri mattina in via Centurione Bracelli. La vittima, un anziano, ha ricevuto la telefonata di un finto avvocato che chiamava perché il figlio dell'uomo era finito in carcere dopo un incidente. Il nonnino ha preso mille euro che aveva in casa e li ha consegnati all'uomo che si è presentato alla porta. Ha poi chiamato il figlio scoprendo di essere stato raggirato. Poco tempo dopo in via Brigate Salerno, a Quarto, un altro finto avvocato ha chiamato un altro anziano ma questa volta la vittima non ha creduto al truffatore. Un paio di giorni fa altre due tentate truffe a San Fruttuoso e a Quarto.

In questo caso a presentarsi a casa degli anziani è stato un finto tecnico del gas che doveva controllare i caloriferi. Su tutti gli episodi indagano gli agenti delle volanti e quelli della mobile. (ANSA).