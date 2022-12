Presunta ineleggibilità Bucci: respinto ricorso

Il sindaco di Genova Marco Bucci è eleggibile, dunque rimane in carica. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione civile del Tribunale che hanno respinto il ricorso di 21 cittadini. A presentarlo erano stati alcuni elettori tra cui l'ex rettore dell'Università Paolo Comanducci, l'ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l'ex presidente del Tribunale Claudio Viazzi. Secondo loro, Bucci non poteva essere eletto sindaco per il suo ruolo di commissario straordinario per il viadotto Polcevera.

Lo scorso giugno Bucci si è candidato per il secondo mandato in Comune con il centrodestra ed ha vinto al primo turno.