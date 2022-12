Elodie annuncia nuovo album, il 10 febbraio esce Ok. Respira

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Elodie annuncia l'uscita di "Ok.

Respira", nuovo progetto discografico dell'artista, fuori venerdì 10 febbraio, anticipato dall'omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre.

"Ok. Respira", pronunciato come un mantra, è un'esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo ha sonorità dance e un testo che racconta l'importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l'amore per se stessi.

Scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che ha prodotto il brano.

Il 2023 sarà per Elodie un anno ricco di progetti che, oltre alla partecipazione alla 73/a edizione del Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album "Ok. Respira", la vedrà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum. (ANSA).