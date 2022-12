Con finta mitraglietta semina il panico a Chiavari, arrestato

Un uomo di 33 anni ha assemblato alcuni tubi dandogli la forma di una mitraglietta e ha seminato il panico tra i numerosi passanti del centro di Chiavari (Genova) che lo hanno creduto armato. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per resistenza, danneggiamento e lesioni.

A segnalare l'episodio, ieri pomeriggio, sono stati numerosi passanti spaventati dall'uomo che aveva sotto la sua giacca un oggetto simile a una piccola mitragliatrice. Al loro arrivo, i poliziotti del commissariato Chiavari hanno messo in sicurezza i cittadini e hanno controllato l'uomo, constatando che non si trattava di un'arma vera ma di un oggetto composto da tubi di ferro saldati. Gli agenti lo hanno portato in commissariato dove questi ha iniziato a morderli, ferendoli. L'uomo si è anche scagliato contro l'auto della Polizia danneggiando il parabrezza. (ANSA).