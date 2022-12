Investita mentre attraversa sulle strisce, muore anziana

(ANSA) - CHIAVARI, 06 DIC - Un'anziana è morta dopo essere stata investita da un'auto. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali in via Piacenza, a Chiavari, nei pressi di un distributore di carburanti. Il conducente, un anziano, si è fermato per soccorrerla. E' accaduto alle 18.30. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango2 e i volontari della Croce Rossa di Cogorno. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare la donna. Le indagini sono della polizia locale che ha ascoltato il conducente dell'auto e alcuni testimoni per ricostruire l'accaduto. Sono in corso accertamenti per stabilire l'integrità psicofisica del conducente. La patente gli è stata ritirata, l'auto è stata sequestrata: l'uomo, sotto choc, è indagato per omicidio stradale. Il traffico ha subito rallentamenti. (ANSA).