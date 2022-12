Terzo Valico: Bucci, serve a costruire una nuova nazione

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - "Con il Terzo Valico Genova sta diventando e diventerà la capitale del commercio del nord Italia e del nord Europa, un sistema punto di riferimento internazionale a livello europeo una città a livello internazionale dove sia bello vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero". Lo dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di una visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cantieri del Terzo Valico in occasione della celebrazione di Santa Barbara protettrice dei minatori.

"Un'opera come il Terzo Valico - ha concluso - serve a costruire una nuova nazione, alla fine serve a rendere tutti più felici" Durante l'incontro per la firma per il protocollo d'intesa per la realizzazione della Gronda di Genova Bucci ha donato a Salvini un'immagine di ponte San Giorgio stampata su pellicola di acciaio 70x100. (ANSA).