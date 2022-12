Gruppo FS, 30 'cantieri parlanti' in tutta Italia

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Da oggi 30 principali cantieri ferroviari del Gruppo FS dedicati a opere finanziate con fondi Pnrr 'parleranno' un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull'importanza delle opere in corso. E' il progetto 'Cantieri Parlanti' che 'darà voce' a 30 opere strategiche in tutta Italia, presentato dall'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane Luigi Ferraris a margine di una visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cantieri Terzo Valico in occasione della celebrazione di Santa Barbara protettrice dei minatori.

Il progetto è stato pensato e realizzato dal Gruppo FS Italiane (RFI e Italferr), con WeBuild in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario per il Progetto Unico Terzo Valico-nodo di Genova, Calogero Mauceri. "E' un'iniziativa volta ad avvicinare e rendere più trasparente ciò che facciamo in tutto il Paese - ha detto Ferraris -. Coinvolgerà oltre 30 cantieri che 'parleranno' di loro ai cittadini attraverso il sito fsitaliane.it, con aggiornamenti sull'inizio dei cantieri, lo stato dell'opera, la cantierizzazione e la fine dei lavori". (ANSA).