Gronda Genova: firmato In Prefettura protocollo d'intesa

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - È stato firmato oggi in Prefettura a Genova il protocollo d'intesa sulla Gronda di Genova, definita "una delle più imponenti opere ingegneristiche mai realizzate a livello europeo". L'intesa è stata firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sindaco della Città Metropolitana di Genova, Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia che finanzierà completamente l'opera.

Presenti alla cerimonia della firma, tra gli altri, il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, il prefetto di Genova Renato Franceschelli, l'ad di Ferrovie Luigi Ferraris oltre alle autorità civili e militari del territorio.

Toti, Governo cambi passo rispetto a precedente

"Per noi la Gronda è un'opera fondamentale e deve partire quanto prima. Mi auguro che il nuovo governo rispetto a quello che è successo fino a oggi cambi davvero passo, e il fatto che oggi sia qui il ministro Salvini credo sia di buon auspicio". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a margine della firma del protocollo d'intesa sulla Gronda di Genova alla presenza del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini.

Bucci, Genova abbandona isolamento infrastrutturale

"Genova è a un bivio fondamentale per la costruzione del proprio futuro. Sta finalmente per abbandonare l'isolamento infrastrutturale che negli ultimi 30 anni ne ha dimensionato le aspettative e la crescita: con il Terzo Valico, il Nodo di Genova e la nuova Diga Foranea oggi riusciamo a parlare concretamente anche di Gronda. Un impegno importante che il nuovo governo si è assunto e sul quale il Comune di Genova si è preso impegni precisi per cercare di accelerare i cantieri e mitigare l'impatto che questi avranno su una buona porzione della città. Stiamo disegnando la città dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, un grande centro logistico, turistico e dell'alta tecnologia nevralgico per l'Italia e per l'Europa". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la sottoscrizione del protocollo d'intesa da parte del ministro alle Intrastrutture Matteo Salvini sulla Gronda autostradale di Genova. Nel Protocollo, le parti si impegnano a coordinarsi, ognuna per propria competenza, nella realizzazione della Gronda. In particolare, sono richiamati come obiettivi strategici l'efficientamento dei collegamenti infrastrutturali e la sostenibilità ambientale dell'opera. I firmatari del Protocollo, inoltre, garantiscono la più ampia collaborazione per una rapida realizzazione dell'opera, con impegni reciproci. Il Comune di Genova "si adopererà tempestivamente per la liberazione delle aree ancora occupate nonché per la gestione dei rapporti con le delegazioni e comitati locali" e "Regione Liguria e lo stesso Comune di Genova si impegnano a fornire la massima collaborazione per la corretta attuazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce provenienti dagli scavi per quanto di rispettiva competenza, anche attraverso la partecipazione all'Osservatorio Ambientale". I sottoscrittori si impegnano, inoltre, "a collaborare fattivamente a una rapida risoluzione di tutte le problematiche o criticità di qualsiasi tipologia che dovessero insorgere nel corso della realizzazione dell'opera".



Tomasi, motore sviluppo del sistema-Paese

La Gronda è "un'opera strategica per cui saranno utilizzate tecniche realizzative e soluzioni ingegneristiche all'avanguardia, in un contesto unico in ambito nazionale e internazionale. E' un'infrastruttura che sarà motore dello sviluppo del sistema-Paese e la mobilità nazionale, rafforzando la logistica territoriale con effetti positivi per l'economia italiana". Lo ha detto l'ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi a margine della firma del protocollo d'intesa per la realizzazione della Gronda genovese tra le istituzioni del territorio e il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. "Abilitatore della mobilità sostenibile, che attrae ricchezza e favorisce l'economia del territorio genovese e di tutta la Liguria - ha detto Tomasi -, l'opera darà benefici alla città di Genova grazie alla delocalizzazione del traffico cittadino, alimentando attrattività e sostenibilità. Inoltre, darà nuovo slancio alla strategicità del Porto e agli scambi commerciali, agevolando i flussi dei mezzi pesanti e di traffico in generale". Tomasi ha voluto ringraziare le Istituzioni e "tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in questa grande sfida - ha concluso -: noi ci abbiamo sempre creduto e siamo pronti ad affrontarla con le nostre competenze di Gruppo"