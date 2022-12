Casa brucia per candela accesa, un anziano intossicato

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 DIC - Un uomo di circa 80 anni è rimasto intossicato la notte scorsa per i fumi sprigionati nell'incendio della propria abitazione di via Romana, in frazione Latte, a Ventimiglia. Secondo quanto appreso il rogo, che ha completamento distrutto l'alloggio, sarebbe divampato per una candela lasciata accesa e caduta sul letto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. L'anziano è stato stabilizzato e portato in codice giallo in ospedale, a Sanremo, mentre accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. In seguito all'incendio sono stati resi inagibili sia l'appartamento bruciato che quello al piano superiore. (ANSA).