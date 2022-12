Acciaio impiegato per Terzo Valico pari a 22 torri Eiffel

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Per costruire il Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, sarà impiegata una quantità d'acciaio equivalente al ferro di 22 torri di Eiffel.

E' la curiosità emersa a margine di una visita a Genova del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ai cantieri del Terzo Valico in occasione della celebrazione di Santa Barbara protettrice dei minatori. Sono 160 mila le tonnellate di acciaio previste per l'armatura del cemento armato dell'opera alla fine dei lavori, 22 volte le 7.300 tonnellate di ferro del simbolo di Parigi.

"Il Terzo Valico fa parte del corridoio europeo per il trasporto ferroviario più importante d'Europa - sottolinea il commissario straordinario per il progetto unico Terzo Valico-Nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri -, porterà una crescita economica straordinaria, ridurrà le emissioni di CO2 sia per il traffico merci sia passeggeri, una volta realizzato le navi dal canale si Suez potranno raggiungere Genova risparmiando ben 5 giorni di navigazione rispetto ai porti del Nord Europa, un risultato straordinario per il traffico merci. Per i viaggiatori significherà collegare Genova, Torino e Milano in meno di un'ora". (ANSA).