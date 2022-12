Torna il mercatino di Natale in piazza Matteotti

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Da domenica 4 fino alla vigilia di Natale piazza Matteotti a Genova ospita il tradizionale mercatino di Natale organizzato da Terliguria Confesercenti. Per venti giorni, nelle tradizionali casette in legno cittadini e turisti potranno trovare tante idee per i regali, tra bigiotteria, pelletteria e poi ancora oggettistica, abbigliamento, addobbi natalizi e prodotti agroalimentari tipici della Liguria e delle altre regioni. (ANSA).