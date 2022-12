Liguria investe 630 mln del fondo europeo per imprese liguri

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Regione Liguria destinerà circa 630 milioni di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por-Fesr) alle imprese liguri per i prossimi cinque anni. La nuova programmazione 2021-2027 è stata presentata al Palazzo della Borsa dall'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti insieme al segretario della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia. "Abbiamo due anni di ritardo, non imputabili a noi che siamo stati tra i primi a presentare il progetto" spiega Benveduti. I 630 milioni secondo le stime avranno un impatto più che raddoppiato in termini di investimenti: "La nostra contribuzione classica va col 50% a fondo perduto, poi dipende dai singoli bandi - continua - mi aspetto almeno un miliardo e mezzo di investimenti, poi dipenderà da bando a bando". I primi bandi saranno su energia e rinnovabili, ma le linee di intervento riguarderanno anche Ict e innovazione, impianti, finanza. "Ci piacerebbe fare qualcosa sul lato equity o semi-equity", sottolinea l'assessore.

Alla presentazione il governatore Giovanni Toti ha ribadito: "Sarà una necessità spendere questi fondi rapidamente ed è la ragione per cui oggi vengono illustrati rapidamente, anche prima di Natale". "La cosa più importante è il partenariato che la Liguria ha creato, un lavoro che ci ha consentito di elaborare una nuova proposta che individua già le linee guida per i prossimi sei anni " commenta Maurizio Caviglia, segretario della Camera di Commercio. (ANSA).