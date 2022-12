Premio Ivo Chiesa: lunedì la finale, Lerner coordina giuria

Si svolgerà lunedì al Teatro Ivo Chiesa di Genova la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Internazionale Ivo Chiesa, istituito dal Teatro Nazionale di Genova su impulso del direttore Davide Livermore, in accordo con il drammaturgo Andrea Porcheddu e con Unipo Gruppo come sponsor.

A coordinare la giuria è Gad Lerner che ha istituito il "Premio del Presidente", assegnato al regista Roberto Andò in particolare per il film "La stranezza".

I vincitori delle 10 categorie in cui si articola il Premio saranno resi noti nel corso della serata (trasmessa in streaming sulla pagina Teatro). Presentatori saranno Massimo Bernardini, giornalista e conduttore di Rai 3 e Rai 5, e l'attrice Alice Giroldini. Per la categoria "Maestri della scena" sono in lizza Giuliana Lojodice, Enzo Moscato, Umberto Orsini; per la categoria "Futuro della scena" le attrici Giordana Faggiano, Lucia Lavia, Matilde Vigna e il coreografo Marco D'Agostin. Tra i registi di prosa ci sono Laura Curino, Massimo Popolizio, Serena Sinigaglia; per l'opera lirica Robert Lepage, Damiano Michieletto, Federico Tiezzi e per la coreografia Adriana Borriello, Enzo Cosimi, Michele di Stefano. Il Premio "Visioni della scena" vede in finale Daniela Cernigliaro, Dante Ferretti e Gianluca Sbicca, mentre per "I Mestieri del teatro" troviamo Andrea Gallo, Gianni Staropoli e Alessandro Verazzi, tre light designer come Sandro Sussi, alla cui memoria è dedicato questo riconoscimento.

Lo storico Siro Ferrone, il grecista Walter Lapini e la drammaturga Letizia Russo compongono la terna del premio "Museo Biblioteca dell'Attore", mentre Giorgio Gallione, Eugenio Pallestrini e la compagnia Teatro Akropolis sono in finale per il Premio Città di Genova, dedicato a Carlo Repetti. Infine, il Premio "La Scuola", destinato alle personalità che si sono distinte nella trasmissione dell'arte teatrale alle nuove generazioni, e con cui il Teatro Nazionale di Genova ricorda il regista Marco Sciaccaluga, vede in finale Mauro Avogadro, Renato Carpentieri e Carmelo Rifici. (ANSA).