Motori:a Genova Aci celebra campioni sportivi 2021

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - L'Automobile Club Genova ha celebrato i Campioni sportivi del 2021 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Al fianco del presidente Carlo Bagnasco, del vicepresidente Alberto Campanella e del direttore Raffaele Ferriello hanno consegnato i riconoscimenti il consigliere regionale Stefano Anzalone, l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi e i vertici del Coni Antonio Micillo (presidente regionale) e Alberto Bennati (delegato provinciale).

Il primo applauso della sala è andato a Fabio Andolfi, protagonista quest'anno al Rallye di Sanremo.

Nel Rally Primi Conduttori, campione sociale 2021 è stato Alessandro Multari davanti a Gianluca Caserza e Riccardo Gallo.

Nel Rally Secondi Conduttori riconoscimento per campione sociale Nicola Arena con Andrea Segir al secondo posto e Erika Badinelli al terzo. Passando ai Rally Storici, Massimo Giuliani, campione sociale tra i Primi Conduttori, e Claudia Sora, campionessa sociale tra i Secondi Conduttori davanti a Francesco Zambelli.

Paolo Bordo è vincitore del Trofeo Centro Nord Italia e campione sociale nello Slalom, specialità in cui il podio è completato da Giacomo Gozzi e Gianluca Caserza. Passando al settore Velocità auto moderne, a imporsi è stato Roberto Malvasio davanti ad Andrea Drago e Marco Porcella. Tra le auto storiche, leader stagionale Danilo Scarcella, davanti a Sandro Zambelli e Claudio Faraci. Regolarità primi conduttori: vittoria per Marco Gandino (Campione Italiano Regolarità a media) davanti a Giovanni Chiesa e Francesco Messina. Nel settore Fuoristrada, vince Alessandro Campora. Nel karting campione sociale 2021 si è laureato Matteo Melis.

Un riconoscimento da parte dell'Automobile Club Genova, per il supporto fornito durante l'attività automobilistica stagionale, è andato all'Associazione Ufficiali di Gara Genova, all'Associazione Italiana Radioamatori sezione di Genova, alla Federazione genovese dei Cronometristi, al medico federale Gianluigi Doglio e al dottor Roberto Lucifredi. Premi anche per tre Ufficiali di Gara: Eligio Clemente (con licenza Sportiva dal 1978), Giuseppe Siri (con licenza sportiva dal 1980) e Riccardo Valentini (con licenza sportiva dal 1981). (ANSA).