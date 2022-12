Calcio: Sampdoria; tre amichevoli in Turchia

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Si avvicina il ritiro invernale all'estero per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che ha scelto la Turchia per preparare la squadra in vista della ripresa del campionato di Serie A dopo il lungo stop per il Mondiale. Dall'8 al 23 dicembre i blucerchiati si alleneranno al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. Durante il periodo il Doria affronterà tre amichevoli: la prima con il Galaxy FC (massima serie sudafricana) in programma l'11 dicembre, la seconda con i turchi dell'Adana Demirspor allenati da Vincenzo Montella prevista il 15 dicembre e l'ultima (lunedì 19 dicembre) con la Dynamo Dresda (terza divisione tedesca). (ANSA).