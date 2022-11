Sparò a due fratelli morosi, condannato pensionato

(ANSA) - IMPERIA, 30 NOV - Il gup Anna Bonsignorio ha condannato oggi in rito abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Marino Tripodi, 78 anni, l'uomo accusato di duplice tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina per aver esploso, nel gennaio del 2017, in strada carrozzabile Solaro, nel quartiere San Lorenzo, di Sanremo sei colpi di pistola contro i fratelli Mario e Altin B., di origine albanese. Stando a quanto ricostruito, l'aggressione avvenne in seguito alla morosità nel pagamento dell'affitto dell'alloggio in cui viveva Altin.

Ad avere avuto la peggio, alla fine, fu il fratello Mario, che si trovava laggiù per caso, il quale venne ferito a un braccio, per fortuna in modo non grave. Il pubblico ministero Lorenzo Fornace ha chiesto 3 anni e 10 mesi, ma il giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Il giudice ha preso sessanta giorni per il deposito delle motivazioni, lette le quali l'avvocato della difesa Stefania Lombardi valuterà se ricorrere in Appello. Marino si costituì dopo una breve fuga, facendo ritrovare l'arma: una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa. (ANSA).