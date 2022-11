Lavoro: Uil, in Liguria è ancora boom di cig

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - L'ultimo studio realizzato dalla Uil mette a confronto le ore di Cassa integrazione di ogni provincia italiana nel periodo gennaio-ottobre dal 2019, ultimo anno prima della pandemia, fino al 2022.

Se non spaventa il balzo di ore di Cig per il 2020 e il 2021, anni segnati dal virus e nei quali il sindacato si è battuto in prima linea per impiegare al massimo gli ammortizzatori sociali, è interessante analizzare il rapporto tra il 2019 e il 2022, primo anno di uscita dal periodo dei lockdown.

"In Liguria, come in gran parte d'Italia, le ore di Cig del 2022 sono ancora sensibilmente superiori a quelle pre pandemiche, segno inequivocabile che ancora troppe aziende ricorrono agli aiuti statali anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. In particolare, La Spezia è la provincia dove questo divario è più ampio con un monte orario di Cig superiore del 265,4% rispetto al 2019, seguita da Imperia (+56,2%), Savona (+20,4%) e Genova (+12,8%).

"Questo purtroppo dimostra che pur avendo dei dati occupazionali positivi la crisi continua ad essere presente nella nostra regione in quasi tutti i settori e in tutte le provincie - commenta il segretario generale della UIL Liguria Mario Ghini - per questo è necessario affrontare la questione occupazionale non solo per comparto ma più complessivamente per interi settori economici". (ANSA).