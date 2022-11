Genova capitale europea del Natale: 40 giorni di eventi

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Un calendario di eventi natalizi che da domani, per 40 giorni, animerà Genova attraverso tutti i suoi municipi è stato presentato oggi nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi dall'assessore comunale alle tradizioni, al commercio e all'artigianato Paola Bordilli e al turismo Alessandra Bianchi.

A dare il via agli eventi la slitta di Babbo Natale che domani dalle 15.30 alla stazione di Voltri inizierà un percorso che attraverserà tutti quartieri di Genova. Un Natale reso ancora più speciale dal riconoscimento assegnato al capoluogo ligure di "European capital of Christmas 2022" assieme alla spagnola San Sebastian e le due città il 12 dicembre si collegheranno attraverso che si collegherà via video il 12 dicembre "Siamo veramente contenti per il riconoscimento del lavoro fatto - ha sottolineato l'assessore Bordilli-, per quello che sarà un Natale sempre più diffuso per fare in modo che l'intera Genova possa vivere questa atmosfera. Una Genova ricca di manifestazioni, luci e colori per i piccini ma anche per i grandi e mi piace sottolineare quel senso vero del Natale che rende tutti piccini".

Ad animare questi quaranta giorni alcuni graditi ritorni come la Fiera di Natale nei giardini di Brignole, il mercatino di Piazza Matteotti e quello di San Nicola a Piccapietra. La Fiera del Libro in galleria Mazzini e il Winter Park in piazzale Kennedy e il villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini.

Inoltre per tutto il periodo natalizio e fino al 2 febbraio sarà possibile visitare oltre 20 presepi sparsi in città. Dopo due anni di stop ritorna infine il 'tricapodanno': il 29 e 30 dicembre due serate di musica e intrattenimento al Porto Antico mentre il 31 piazza De Ferrari ospiterà il capodanno di Mediaset. (ANSA).