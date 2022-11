Sarzana avrà la sua scuola green entro il 2024

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Sarzana inizia a "vedere" il nuovo plesso scolastico che sarà pronto per l'anno scolastico 2024/25 con inaugurazione prevista per settembre 2024. Questa mattina è stata posata la prima parete della nuova "Poggi-Carducci", un pannello in legno isolante ad alta performance sotto il profilo dell'efficientamento energetico.

"Dopo tanta fatica iniziamo a vedere i risultati di un percorso non semplice partito da lontano. Oggi inizia l'elevazione di una scuola fatta con modalità avveniristiche e caratteristiche interamente green. Un progetto pensato prima del Pnrr ma che racchiude la stessa visione", ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli durante un sopralluogo.

I detriti della vecchia scuola demolita sono già stati tutti riutilizzati per costruire la base e recuperare il dislivello naturale del terreno, in modo da non avere barriere architettoniche.

"Come conseguenza nessun camion è uscito dal cantiere con dei detriti - ha sottolineato il direttore dei lavori Giampaolo Pilloni -. Le strutture in legno sono funzionali ad altissima sicurezza sotto il profilo sismico ed energetico visto che sarà di classe energetica A4 ovvero la massima possibile".

I 44 alberi rimossi dall'area cantiere sono stati ripiantati nel quartiere San Lazzaro e circa un centinaio ne è stato aggiunto. Il progetto, da oltre 10 milioni di euro, è finanziato per gran parte dal Fondo strategico regionale. (ANSA).