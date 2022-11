Rifiuti: le ecoisole arrivano a Genova Albaro

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Il nuovo sistema di raccolta differenziata di Amiu arriva anche nel municipio Medio Levante, nel quartiere di Albaro. E' iniziato in questi giorni il posizionamento delle nuove ecoisole. Il sistema è costituito da cassonetti per la raccolta differenziata di nuova generazione, con cubatura più ampia e con forma e caratteristiche utili a evitare depositi non consentiti. I contenitori sono, inoltre, rivestiti di infografiche anteriori e posteriori con indicazioni utili per l'accesso e il corretto conferimento dei rifiuti. Fino ad oggi sono state installate 456 nuove postazioni, nei municipi della Bassa e Media Valbisagno con i quartieri di Marassi, Quezzi, San Fruttuoso, Molassana, Struppa e Staglieno. ''Prosegue l'impegno di Amiu e Comune per rendere Genova una città sempre più sostenibile - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Matteo Campora -. Abbiamo visto come gli ecocompattatori abbiano dato uno slancio alla raccolta differenziata e ci auguriamo che le nuove ecoisole possano fare altrettanto. Ad oggi siamo riusciti a installare ben 456 postazioni e i numeri sono destinati a salire''.

Per promuove nel quartiere la nuova modalità di raccolta differenziata è partita una campagna informativa. Ai circa 3.300 residenti è stata distribuita una brochure sulla corretta raccolta differenziata. ''Nel proseguimento anche ad Albaro del progetto Ecoisole - spiega Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova - vogliamo rendere tutti i genovesi più sensibili, attenti e proattivi sui temi legati alla raccolta differenziata e il decoro delle nostre strade. Agli sforzi profusi dalle nostre strutture, anche in termini di nuovi servizi, dovrà corrispondere anche un impegno dei cittadini''. (ANSA).