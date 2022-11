Morto Renato Vicini, l'interprete Lis con Silvestri a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - È morto Renato Vicini, noto interprete Lis (linguaggio dei segni). Lo ha comunicato il cantante Daniele Silvestri, la cui esibizione al Festival di Sanremo nel 2013 ("A bocca chiusa") fu riportata da Vicini nel linguaggio dei segni.

Daniele Silvestri lo ha annunciato ieri sera in un post sul suo profilo Twitter: "Stamattina se ne è andato Renatone nostro.

Renato Vicini, interprete Lis e persona meravigliosa. Con me sul palco di Sanremo nel 2013 a "segnare" A bocca chiusa, e poi protagonista del videoclip della canzone, firmato da Valerio Mastandrea. Quel video ce l'ho dietro le spalle tutte le sere in cui suoniamo, in questo tour teatrale già così pieno di ricordi splendidi ma anche dolorosi. Se ne è aggiunto un altro, inatteso nonostante fosse malato da tempo. Un onore averlo affiancato nella battaglia - VINTA - per il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni. Renà, grazie per la generosità che hai sempre messo in ogni cosa. Ti voglio bene". (ANSA).