Calcio: Genoa; a Pegli striscione tifosi 'Blessin game over'

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - Presa di posizione da parte della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, nei confronti del tecnico del Genoa Alexander Blessin il cui futuro rimane in bilico. All'ingresso del centro sportivo Signorini a Pegli è stato esposto uno striscione molto diretto: "Blessin Game Over" a firma "Gradinata Nord".

L'allenatore tedesco, reduce dalla sconfitta di Perugia contro l'ultima della classifica di B al termine della quale ha attaccato i suoi giocatori definendoli "dilettanti", da due giorni è al centro di un duro confronto tra i dirigenti rossoblù divisi tra chi vuole l'esonero - e in tal senso i nomi più caldi in caso di addio sono quelli di Andreazzoli e Bjelica -, e chi invece, come il general manager di 777 Football Group, Spors, vorrebbe proseguire con l'attuale allenatore nonostante i due punti nelle ultime quattro partite. I dubbi riguardano il fatto che la squadra da un lato non gioca bene nonostante la campagna acquisti di primo piano, dall'altro è terza in classifica e quindi ancora in piena corsa per la promozione diretta in A, l'obiettivo principale dei proprietari americani.

Con questo striscione la tifoseria ha preso una posizione netta in vista anche delle prossime due gare casalinghe contro Cittadella e Sud Tirol nell'arco di quattro giorni tra domenica 4 e giovedì 8. (ANSA).