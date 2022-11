A Razzetti e Cerrutti premio 'Lo sportivo ligure dell'anno'

Il nuotatore Alberto Razzetti e la sincronette Linda Cerruti hanno vinto la 30esima edizione del premio regionale "Lo sportivo ligure dell'anno". La premiazione è avvenuta presso la sala trasparenza della Regione alla presenza dei due atleti azzurri, del presidente del Coni regionale Micillo e del Cip Cuozzo. Alla cerimonia hanno preso parte l'assessore regionale allo sport Simona Ferro e gli assessori comunali allo sport di Genova, Alessandra Bianchi, di la Spezia Marco Frascatore e di Savona Francesco Rossello.

"Proprio da questa sala nel 2020 in piena emergenza avevamo comunque voluto celebrare lo sportivo dell'anno con tante paure perché non conoscevamo il futuro dello sport - ha spiegato Simona Ferro -. Essere qui oggi e continuare a celebrare vuol dire che lo sport ha resistito e che i nostri campioni hanno potuto continuare a credere nei loro sogni".

Sia Razzetti che la Cerruti si sono distinti soprattutto in estate durante i campionati Europei di Roma facendo incetta di medaglie. La sincronette azzurra finì anche nel mirino degli haters che commentarono una foto pubblicata sui social. "Il premio a Linda - ha aggiunto l'assessore Ferro - non è solo in quanto grande campionessa sportiva ma simbolo delle donne e del coraggio di denunciare atti di discriminazione contro commenti discriminatoria e sessista".

"Questo premio è anche un messaggio contro questi commenti e contro la violenza sulle donne - ha sottolineato Linda Cerruti -. Purtroppo sono commenti che sono all'ordine del giorno sui social network ma non sono da considerare normali. Non me la sono sentita di far finta di niente ma ho voluto agire come bisogna fare sia legalmente sia lanciando un messaggio sui social".

Oltre ai due premi principali menzioni speciali anche per Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, per la Pro Scogli Chiavari di canoa polo, per Cesare Gabbia, canottaggio e per Diego Negri campione del mondo Vela di classe star. (ANSA).