Incidente in A 10, riaperta autostrada tra Celle e Varazze

E' stato riaperto poco dopo le 4.00 di questa notte il tratto della A 10 Genova - Savona tra Celle Ligure e Varazze che era stato chiuso ieri sera in seguito ad un incidente nel quale un mezzo pesante che trasportava un mezzo d'opera ha urtato, danneggiandolo fortemente, il cavalcavia della Vignetta all'altezza del km 28.

In seguito all'incidente e dopo i controlli della notte è stata decisa la demolizione della struttura danneggiata irreparabilmente che verrà sostituita da un cavalcavia prefabbricato tipo Bailey.

L'incidente ha parzialmente isolato una sessantina di residenti di una frazione di Varazze che possono utilizzare per ora solo un passaggio pedonale. Chiuso invece il casello autostradale di Celle Ligure sia in entrata che in uscita.

