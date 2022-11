Incidente A 10, sarà demolito il cavalcavia danneggiato

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Verrà demolito nei prossimi giorni il cavalcavia della Vignetta fortemente danneggiato ieri sera in seguito ad un incidente nel quale un mezzo pesante che trasportava un escavatore lo ha urtato con violenza.

"È stato danneggiato in maniera irreparabile, purtroppo non è più funzionale al passaggio degli autoveicoli" ha spiegato il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici. A sostituirlo un cavalcavia prefabbricato.

Maggiori dettagli verranno forniti alle 14.30 durante il punto stampa fissato nei pressi del cavalcavia, Strada Romana 53, Varazze, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone assieme al sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e ai tecnici di Aspi. (ANSA).