Incidente A 10: Aspi, già scelta impresa e ordinato cavalcavia

(ANSA) - VARAZZE, 26 NOV - "E' già stata ingaggiata l'impresa che effettuerà i lavori per la sostituzione del cavalcavia Vignetta sovrastante l'A10 danneggiato in maniera irreparabile ieri sera da un mezzo di cantiere trasportato da un mezzo pesante. Inoltre è già stato ordinato il nuovo ponte sostitutivo". Ad annunciarlo è Autostrade per l'Italia.

"Vista l'ingente portata dei danni, Aspi ha valutato che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura sia la demolizione. A tal fine, è già stata ingaggiata l'impresa che dovrà eseguire i lavori, che richiederanno un giorno, ed è già stato ordinato un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, individuato tra le strutture a disposizione per emergenze di protezione civile, la cui consegna avverrà entro pochi giorni" ha spiegato la società autostradale.

Attualmente sul cavalcavia il traffico veicolare è interdetto mentre è garantito il passaggio pedonale per evitare l'isolamento delle case e di un camping serviti dal cavalcavia.

Nel frattempo la Polizia Stradale sta effettuando le opportune indagini sul mezzo pesante che ha causato il danno e sulle autorizzazioni al transito in autostrada dello stesso. (ANSA).