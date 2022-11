Fincantieri: varato nuovo pattugliatore 'Colonna'

(ANSA) - RIVA TRIGOSO, 26 NOV - Varo oggi alla Fincantieri di Riva Trigoso del pattugliatore polivalente d'altura "Marcantonio Colonna" con il tradizionale taglio del nastro da parte della madrina Jeanne Pavoncelli Colonna.

Alla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego Di Cremnago, il capo di stato maggiore della Marina Militare Italiana Ammiraglio Enrico Credendino oltre al presidente della Liguria Giovanni Toti , il nuovo amministratore delegato Fincantieri Pierroberto Folgiero, i membri della commissione difesa del Senato Stefania Pucciatelli e della Camera Roberto Bagnasco.

La nuova unità lunga 133 metri è in grado di sviluppare una velocità di oltre 30 nodi oltre ad avere a bordo desalinizzatori capaci di fornire acqua potabile ad una città e gruppi elettrogeni per fornire energia elettrica, ed un vero e proprio ospedale per prime emergenze. Il pattugliatore sarà ora trasferito al cantiere Miggiano di La Spezia. (ANSA).