Sanità: Sistema Gaslini si fa in tre, nasce 'Gaslininsieme'

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Offrire un supporto "professionale" alla raccolta di fondi a favore dell'Ospedale Gaslini di Genova per incrementare le attività legate alle grandi iniziative, a partire dal nuovo ospedale che renderà migliore l'istituto, e al tempo stesso per fornire servizi, tecnologie, innovazione, ricerca che possano venire incontro alle esigenze di piccoli pazienti e delle loro famiglie. Sono questi gli obiettivi della Fondazione Gaslininsieme, costituita dalla Fondazione Gerolamo Gaslini e dall'Istituto Giannina Gaslini per sviluppare e valorizzare le attività di comunicazione e fundraising a marchio Gaslini.

"Gaslininsieme è la naturale evoluzione delle attività di fundraising - spiega Edoardo Garrone, presidente dell'Istituto Gaslini e di Gaslininsieme - che direttamente, o attraverso l'Associazione Gaslini Onlus l'Istituto ha promosso e gestito fino ad oggi. II 'Sistema Gaslini' sarà composto dall'Istituto Giannina Gaslini dal 1938 al servizio dei bambini, dalla Fondazione Gerolamo Gaslini, che dal 1949 gestisce il patrimonio del fondatore a favore dell'ospedale, e da Gaslininsieme che avrà il compito di raccogliere e destinare nuovi fondi". "Si tratta di un nuovo soggetto strettamente integrato con l'ospedale e la sua storica Fondazione - osserva il direttore generale dell'ospedale Renato Botti- in coerenza con la storia e i valori del Gaslini. Quella che abbiamo creato è una fondazione di partecipazione, un soggetto che si apre alla partecipazione di enti, imprese, terzo settore e individui con dimensioni, esperienze e capacità diverse, con lo scopo comune di aiutare chi aiuta i bambini". (ANSA).