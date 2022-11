Maltratta anziana madre, finisce in carcere

(ANSA) - ALBISOLA SUPERIORE, 25 NOV - Ordinanza di custodia cautelare in carcere per una donna di 42 anni che ha maltratto ripetutamente l'anziana madre anche dopo un primo provvedimento restrittivo che le impediva di avvicinarsi alla donna. La 42enne, in stato di alterazione per abuso di alcool e stupefacenti, obbligava la madre a cederle piccole somme giornaliere e a lavarle i vestiti, con atteggiamenti violenti anche davanti ai propri figli. Per questo motivo i Carabinieri di Albisola dopo aver accolto "precisi elementi di prova" avevano emesso un provvedimento restrittivo.

Nonostante il divieto di avvicinarsi all'anziana madre il comportamento della donna non è cambiato anzi, il giorno successivo all'esecuzione della misura, ha nuovamente raggiunto la donna in un esercizio commerciale e minacciandola si è fatta consegnare ancora denaro. I carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso il momento della consegna del denaro, hanno segnalato l'episodio all'autorità giudiziaria che ha quindi emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).