Gratarola, l'aumento dei contagi ci preoccupa un po'

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - "I ricoveri sono saliti, come c'era da aspettarsi, perché siamo nella stagione più fredda e quindi aumenta il contagio, così come aumentano le sindromi influenzali. Questa è la ragione che ci porta a invitare alla vaccinazione, al richiamo anti Covid e all'antinfluenzale sopratutto in fragili e anziani. Covid e influenza è un mix che può essere piuttosto preoccupante". L'assessore alla Sanità della Regione, Angelo Gratarola, commenta così la riconversione di un reparto del San martino a reparto Covid. "L'aumento dei contagi ci preoccupa un po' ma bisogna ricordare che l'epidemia è cambiata - sottolinea - e molti dei malati che giungono al pronto soccorso si rendono conto di essere positivi solo perché siamo obbligati ancora a fare il tampone anche agli asintomatici. In futuro il governo potrebbe rivedere questo tipo di norma considerando, per esempio, di tamponare solo i soggetti sintomatici mantenendo misure prudenziali come la mascherina per gli altri, che poi è il criterio che tutti adottiamo nei luoghi affollati. Questo sarebbe un modo per evitare di creare aree di contenimento di pazienti semplicemente positivi che non hanno nulla della malattia Covid e sono venuti in ospedale per altre ragioni. In più questo porterebbe a un enorme vantaggio, quello di curare i malati in maniera più opportuna perché se metto un malato in un'area Covid non lo pongo con la stessa attenzione che un malato negativo riesce ad avere". (ANSA).