Calcio: rizollatura completa per il Ferraris, pronto mercoledì

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Sono iniziati questa mattina i lavori di rizollatura del manto erboso dello stadio Luigi Ferraris. L'uso intenso dell'impianto, con le gare di Coppa Italia già ai primi di agosto, un fungo che in estate aveva creato problemi e in ultimo la sfida Italia - Sudafrica di rugby unita alle gare di Sampdoria e Genoa, aveva deteriorato il terreno con i tecnici delle due squadre che si erano lamentati.

Dopo una riunione con tra gli agronomi della Luigi Ferraris, la società creata al 50% da Genoa e Sampdoria che gestisce lo stadio, e l'agronomo Giovanni Castelli della Lega Calcio è stata presa la decisione di una rizollatura completa.

Saranno 7000 i metri quadrati che verranno sostituiti per un costo totale di 290mila euro. I lavori andranno avanti da oggi sino a mercoledì, in questo modo ci sarà il tempo per eventuali rifiniture e anche di far riposare il nuovo manto erboso.

La prima gara in programma sarà il 4 dicembre con il Genoa impegnato in casa contro il Cittadella e quattro giorni dopo i rossoblù sfideranno sempre al Ferraris il Sud Tirol. (ANSA).