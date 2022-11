Spezia celebra centenari:c'è ultimo sopravvissuto corazzata Roma

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 NOV - La Spezia festeggia i suoi 66 centenari con aperitivo e ballo. Oggi pomeriggio il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore ai servizi sociali Lorenzo Brogi hanno consegnato ai senior della città un omaggio floreale e una pergamena. "Una bella occasione per tornare a stare assieme dopo la pandemia - ha detto il sindaco -. Poter stare in mezzo a voi è ogni volta un modo per arricchirci".

Gli ultracentenari spezzini sono in gran parte donne, 55 contro 11 maschi. "Vogliamo incrementare i servizi domiciliari, anche telematici - ha promesso Brogi -. Sarà potenziato il maggiordomo di quartiere per quelle persone che non hanno una famiglia".

Alla festa per gli ultracentenari, accompagnati dalle loro famiglie, non c'era Ines Majoli che, a 111 anni, è una delle persone più anziane d'Europa. C'era invece Gustavo Bellazzini, 101 candeline, ultimo superstite dell'affondamento della corazzata Roma avvenuto nel 1943 con 1.253 vittime. "Posso dimenticarmi cosa ho mangiato per pranzo. Ma io della nave Roma ricordo tutto - dice Bellazzini, che all'epoca aveva 21 anni -.

Ero fuochista addetto allo scafo, tra i miei compiti c'era quello di aprire l'irrigazione di coperta quando eravamo ai posti di combattimento. L'avevo appena fatto quando la corazzata saltò in aria colpita da una bomba tedesca quel 9 settembre. Non so come, mi ritrovai sul ponte che l'acqua era già arrivata al trincarino: la grande corazzata era spacciata. Fui salvato dal cacciatorpediniere Mitragliere e portato a Minorca". Qui avrebbe passato circa dieci mesi prima di poter tornare in Italia. "A Natale del 1943 riuscì a recapitare una lettera a casa tramite un parroco per far sapere che ero ancora vivo". Non conosce altri reduci dalla nave più moderna dell'allora Regia Marina.

"Con gli anni le telefonate si sono interrotte, oggi non sono a conoscenza di un altro mio compagno di equipaggio in vita. Il prossimo anno saranno ottant'anni dall'affondamento, vorrei che la Spezia, insieme alla Marina Militare, costruisse un monumento a ricordo di quell'evento". (ANSA).