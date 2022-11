Scappa da comunità e ruba in negozi, arrestato minore

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Prima è scappato dalla comunità dove era ospite a Genova e poi, sotto effetto di droghe, ha rubato una macchina e una moto ed ha compiuto furti in alcuni negozi nel Tigullio. In manette è finito un ragazzino di 16 anni, straniero non accompagnato. Il giovane, assistito dall'avvocato Luca Ferretti, è arrivato in Italia dalla Spagna dopo essere partito dal Marocco. A Genova è stato ospitato in una comunità per minori. Dopo alcuni giorni è scappato ed è andato a Rapallo dove ha iniziato a razziare di notte alcuni negozi insieme ad altri ragazzi che sono riusciti a fuggire.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il minore, che ha ammesso di fare uso di benzodiazepine, in una sola notte ha messo a segno tre furti. Il primo a Rapallo dove, dopo avere rotto la vetrata di un ristorante, ha portato via 300 euro dalla cassa. Il secondo in un bar a Recco dove, anche in questo caso rompendo la vetrata, ha rubato 150 euro. Sempre quella notte il ragazzo ha anche rubato una moto posteggiata in strada a Recco.

Il giovane era stato fermato qualche ora dopo a bordo di una Panda, in compagnia di altre persone, che però erano riuscite a scappare. La macchina era risultata rubata alcuni giorni prima a Genova. Per cercare di fuggire aveva anche ferito un militare.

Dalle indagini era emerso che il ragazzino era stato denunciato per un furto in una casa a Isola del Cantone. Il giudice del tribunale per i minorenni ha disposto per lui il carcere nel penitenziario di Torino. (ANSA).