Sanità: presidio Rsu al Gaslini per chiedere assunzioni

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Presidio davanti all'ingresso dell'ospedale Gaslini, organizzato dalla Rsu, per protestare contro la carenza di organico e per chiedere la stabilizzazione del personale precario. I sindacati sottolineano "un malcontento diffuso tra le diverse categorie di lavoratori: le poche assunzioni possibili (Alisa ha momentaneamente bloccato lo scorrimento delle graduatorie dei recenti "maxi concorsi" per infermieri ed oss) non permettono di risolvere il grave problema della carenza di organico. Il ricorso allo straordinario ed alle pronte disponibilità è ormai all'ordine del giorno con il personale costretto di fatto ad un aumentato carico di lavoro che aumenta il rischio di errori e infortuni". Pe la Rsu "sono urgenti le stabilizzazioni e l'abolizione del lavoro precario. Diversi servizi essenziali, indeboliti nel capitale umano e nella capacità di essere "concorrenziali" , rischiano di essere oggetto dell'ennesimo processo di esternalizzazione (magazzino generale, magazzino farmacia, squadra trasporti) in cui i costi lievitano e la qualità diminuisce; peggiora la qualità dei servizi a causa dei tagli dovuti agli appalti al ribasso". Per questi motivi "e vista l' assenza di risposte concrete a queste problematiche da parte dell'Amministrazione, la Rsu ha deciso la protesta di oggi e senza risposte ce ne saranno altre. Basta con operazioni di facciata, per il rilancio vero servono assunzioni e stabilizzazione dei precari". Chiaro il riferimento alla presentazione del progetto per il nuovo ospedale (ANSA).