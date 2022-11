Piano regolatore porto Genova con aree da pianificare con Comune

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - "Nel 2023 vedrà la luce il nuovo Piano regolatore portuale di Genova accogliendo le grandi istanze ambientaliste e della digitalizzazione, introdurremo un'innovazione unica a livello nazionale: alcune aree del porto da co-pianificare con il Comune di Genova e la Regione Liguria".

Lo annuncia il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini a Palazzo San Giorgio al convegno per i 30 anni del quotidiano 'la Repubblica' a Genova.

"Il nuovo piano sarà articolato tra le aree portuali, quelle amministrate dalla Regione e dalla città, e per la prima volta introdurremo tre aree da co-pianificare: le aree della Fiera di Genova, il Porto Antico e la Marina di Sestri Ponente. Ci sono aree della città di estrema rilevanza per il porto, l'area delle acciaierie ex Ilva è certamente la più importante. Credo che nel 2023 dovremo risolvere le sfide e le tensioni per Genova".

