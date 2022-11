Teatro Tiqu si allarga: 'ristobar' nel centro storico di Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Un teatro con 4000 presenze che si arricchisce di uno spazio polifunzionale per la città con un bar e un ristorante, gestiti dalla cooperativa sociale "Il fabbro", per portare nuova luce nel quartiere della Maddalena, il cuore del Centro Storico di Genova. È questo lo spirito cn il quale il TIQU Teatro Internazionale di Quartiere ospitato nel palazzo Fattinanti Cambiaso, in Piazzetta Cambiaso, ha aperto i suoi nuovi spazi proseguendo un percorso di miglioramento della qualità e dell'offerta culturale del centro cittadino. Con le nuove aperture oltre a spettacoli e laboratori gli spettatori avranno anche la possibilità degustare piatti della tradizione ligure e aperitivi. "Questa è stata un'impresa abbastanza coraggiosa - racconta Boris Vecchio, direttore artistico dell'associane Sarabanda, che gestisce il Tiqu - ma è l'occasione per abitare un luogo che era chiuso da quattro anni e che abbiamo aperto al quartiere nel 2021 prima con il teatro e ora con il bar e ristorante. Uno spazio polivalente dove le famiglie entrano e si divertono, ma anche un presidio per la sicurezza del territorio". A pochi passi dal Tiqu nella notte tra l'1 e il 2 novembre è avvenuto l'omicidio di un peruviano trafitto da una freccia, dopo una lite, da un artigiano italiano.

Un progetto al quale il Comune di Genova ha guardato con interesse e che si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dei vicoli. "È una chicca del nostro centro storico da scoprire - ha ricordato Pietro Piciocchi, vice sindaco di Genova e assessore ai lavori pubblici - che noi abbiamo il dovere di valorizzare perché queste sono le occasioni di riqualificazione. Noi come Comune abbiamo investito quasi 300 mila euro per la rifunzionalizzazione del teatro che diventa una parte importante dell'offerta culturale della nostra città.

E ricordiamo che, soprattutto dopo la pandemia, i luoghi di cultura e di relazione sono sempre più fondamentali". (ANSA).