Vela: Malagò "Ocean Race a Genova dà lustro al sistema sportivo"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La regione Liguria e Genova sono il contesto ideale per festeggiare il finale della Ocean Race. Dopo 50 anni abbiamo vinto un mondiale MotoGP con Bagnaia e dopo 50 anni torniamo protagonisti con un evento che è lustro per tutto il sistema sportivo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò alla presentazione della Ocean Race, la regata intorno al mondo che dal 24 giugno al 2 luglio 2023 si concluderà nel capoluogo ligure. "Alla fine quando si parla di vela si parla di Ocean Race e America's Cup - continua Malagò - L'Italia dimostrerà di essere all'altezza. Quando andiamo all'estero siamo apprezzati per l'organizzazione di questi eventi". (ANSA).