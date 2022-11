Migranti: sgomberato ex hotel Splendid a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 22 NOV - L'ex hotel Splendid a Ventimiglia è stato sgomberato all'alba con un blitz che ha impegnato una ventina tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale. Il servizio è stato predisposto dal questore Giuseppe Felice Peritore, durante un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Imperia Armando Nanei. A coordinare l'intervento è stato il dirigente del commissariato di Ventimiglia, Daniele Barberi.

Agenti e militari hanno sgomberato 14 stranieri e 7 sono stati sottoposti a fermo di identificazione. La settimana scorsa sono stati emessi 11 decreti di espulsione per migranti irregolari, di cui 5 colpiti dall'ordine del questore di abbandonare l'Italia, uno destinatario di espulsione con esecuzione volontaria, corredata dalla misura della consegna del passaporto, e altri 5 accompagnati coattivamente al Centro per il rimpatrio di Torino. (ANSA).