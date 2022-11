Allagamenti a Genova e porto bloccato da vento, prima neve

Il forte vento di burrasca e la pioggia hanno creato disagi a Genova. Gru ferme in porto ai terminal di Voltri: in città il vento ha sfiorato i 100 km orari. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale per alberi e ponteggi caduti e allagamenti. In via 30 giugno e via Perlasca i sottopassi si sono allagati mandando in tilt la viabilità. Alla Foce, tra corso Torino e via Barabino, il vento ha spostato i bidoni della spazzatura facendoli finire in mezzo alla strada. Alcuni semafori sono andati in tilt tra via Cecchi e viale Brigate Partigiane. In via Giannelli, a Quinto, i pompieri sono intervenuti per il distacco di materiale da un ponteggio mentre a Quarto un albero è caduto in via Carrara.A causa del forte vento la Sopraelevata è stata chiusa alle moto e ai furgoni telonati. Nella notte gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina e altrettanti quelli compiuti e in 'coda' nella mattinata

Sui monti prima neve, in particolare in val d'Aveto e nei parchi del Beigua e dell'Antola.

Ciclone Poppea sul savonese, alberi caduti e pali pericolanti

Il ciclone Poppea ha interessato in modo marginale la provincia di Savona. Pioggia e vento forte nella notte fino alle prime ore del mattino hanno costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi: non si registrano criticità serie ma le raffiche hanno causato danni sparsi in provincia con alberi caduti e pali pericolanti. La fase più intensa è stata intorno alle 5 del mattino. L'anemometro di Marina di Loano ha rilevato vento fino a 102,2 km/h, mentre le precipitazioni sono state moderate: 20,4 mm in un'ora a Montagna (Quiliano). Nell'entroterra ha fatto capolino anche la neve, con una spruzzata in alcuni centri della Valbormida, ma anche qui non si registrano particolari disagi. A Osiglia, sul Monte Settepani, l'accumulo ha oltrepassato i 20 cm.

Prima neve a Prato della Cipolla, su monte Bue temperatura a -4

Prima neve della stagione nell'entroterra del Tigullio. Nella notte, per effetto della perturbazione che sta interessando la Liguria e l'abbassamento delle temperature, fiocchi di neve hanno imbiancato Rezzoaglio, Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Aveto e il monte Bue dove la colonnina di mercurio è scesa a -4 gradi. Sulla costa del Tigullio le minime registrate sono state tra gli 8 e i 9 gradi. Il vento forte non ha creato particolari disagi se non la caduta di motorini e cartelli stradali.

Crolla parte di ponteggio in centro a Genova

Tragedia sfiorata questa mattina in via Fieschi, nel centro di Genova. Il forte vento di burrasca ha fatto crollare parte di una impalcatura allestita per i lavori alla facciata. A cadere sono stati pezzi di ponteggio e alcuni tubi dai piani alti. In quel momento non c'era nessun operaio al lavoro e il materia non ha colpito passanti o mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. I pompieri, con l'autoscala, stanno cercando di smontare le parti di ponteggio in bilico.

Danni al portone di palazzo Tursi, escoriazioni per agente

Le raffiche di vento che in città hanno raggiunto i 100 km orari hanno danneggiato anche il portone di accesso di palazzo Tursi, sede del Comune e un agente della polizia locale ha riportato alcune escoriazioni. "Il vento ha fatto fatto uscire da una staffa un'anta del portone. L'agente di Polizia Locale, impegnato nel controllo dell'accesso al palazzo, ha riportato una leggera escoriazione alla mano, è stato medicato e sta bene", fa sapere l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Sergio Gambino. Il portone è stato messo in sicurezza. A essere stato danneggiato è stato il portone a vetri. Un raffica di vento ha fatto uscire un anta dalla staffa, la vetrata è caduta frantumandosi, per questo l'agente è rimasto lievemente ferito