Agressione e rapina tra minori non accompagnati, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Calci e pugni anche con un tirapugni con lama per rubare due telefonini. Protagonisti dell'episodio tutti minori stranieri non accompagnati ospiti di un albergo del centro storico di Genova messo a disposizione dal Comune. Gli agenti del commissariato Prè hanno arrestato due ragazzi nordafricani di 16 e 17 anni.

La vicenda risale allo scorso ottobre. I due, ospiti di un albergo in via Prè, hanno preso di mira altri tre coetanei per rubare i cellulari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre sarebbero stati minacciati e costretti a uscire dalla struttura per andare in via S. Giovanni di Prè. Qui sarebbero stati presi a botte. Non riuscendo a prendere i cellulari i due avrebbero costretto gli altri ad andare in piazza Acquaverde dove li avrebbero aggrediti una seconda volta riuscendo a rapinarli. Una delle vittime ha raccontato poi agli agenti di essere stato minacciato con un oggetto metallico puntato alla tempia, come se fosse una pistola. Lo stesso ragazzo è rimasto ferito e portato in ospedale dove è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Dopo l'aggressione i tre giovani hanno contattato una volante e hanno denunciato tutto.

Gli investigatori hanno setacciato le immagini di videosorveglianza e ricostruito i percorsi fatti dai due che sono stati anche riconosciuti dalle vittime. I due aggressori nel frattempo sono andati via da Genova e sono stati rintracciati in una struttura in provincia di Alessandria e una in provincia di Bergamo. Sono stati trasferiti nell'istituto penitenziario minorile di Torino. (ANSA).