Violenza sessuale: pm chiede 6 anni per Portanova

Il pm Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6 anni per il calciatore del Genoa Manolo Portanova al processo con rito abbreviato, davanti al gup di Siena, che vede il giocatore imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una 22enne che sarebbe avvenuta a Siena nel maggio 2021. E' quanto si apprende mentre l'udienza è tuttora in corso.

Stessa pena chiesta per l'altro giovane imputato Alessio Langella che ha scelto l'abbreviato. Un terzo indagato ha scelto invece di proseguire l'udienza preliminare. C'è anche un quarto indagato: era minore all'epoca dei fatti contestati, dell'inchiesta si è occupata la procura dei minorenni di Firenze. Udienza rinviata al 6 dicembre. Questa la decisione del gup di Siena Ilaria Cornetti al termine dell'udienza odierna che si è protratta per per 9 ore. Marini ha chiesto anche il rinvio a giudizio per un terzo imputato che ha scelto il rito ordinario. I difensori di Portanova e Langella hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti. In aula era presente anche il calciatore del Genoa che, secondo quanmto appreso, avrebbe rilasciato una dichiarazione spontanea per ribadire la sua innocenza. All'uscita dal tribunale Portanova non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La setenza è attesa alla prossima udienza.