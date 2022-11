Presi i predoni che razziavano shop24 in centro storico Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - I carabinieri e la polizia hanno sgominato la gang che razziava gli open shop h24 del centro storico di Genova tra agosto e settembre. In manette sono finite tre persone mentre un quarto è stato sottoposto all'obbligo di dimora. Si tratta di due italiani, un domenicano e un tunisino di età compresa tra i 25 e i 40 anni. I quattro sono accusati di avere svuotato dieci punti vendita con la tecnica della spaccata.

Le indagini, frutto della collaborazione tra il nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Genova Centro e della squadra mobile della questura, hanno ricostruito tutti gli episodi contestati. In particolare gli inquirenti hanno scoperto che il gruppo entrava in azione di notte, con il volto travisato e, dopo aver individuato l'esercizio commerciale da depredare, alcuni di loro scassinavano le macchinette con un piede di porco, mentre gli altri prendevano i soldi coperti da un palo che rimaneva fuori. Una volta preso tutto, la gang scappava nel dedalo dei vicoli. (ANSA).